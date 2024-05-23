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Гурманам раскрыли лайфхаки, как по меню вычислить плохой ресторан

Эксперт Поликарпов: Хорошие рестораны делают меню без фото

23 мая, 07:00
Хорошие рестораны делают меню без фото. Обложка © Freepik.com

Хорошие рестораны делают меню без фото. Обложка © Freepik.com

Лето — пора, когда особенно приятно зайти в ресторан или посидеть на веранде кафе. Как не обмануться красивой вывеской и найти действительно хорошее заведение со вкусной едой и хорошим обслуживанием, Life.ru рассказал издатель ресторанного гида "Вкусономика" Алексей Поликарпов.

"У каждого существуют свои критерии оценки, потому что для всех важны разные моменты. Для многих цена является стоп-фактором, так что это первое, на что стоит обратить внимание. Сейчас определиться с бюджетом просто: на официальных сайтах ресторанов всегда выложено меню со всеми ценами", — отметил эксперт.

Но на что ещё обратить внимание при выборе места для отдыха?

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Меню

Приличные рестораны делают меню без фото, причём чем минималистичнее оно выглядит, чем меньше позиций, тем большая вероятность получить лучшее качество. Почти у каждого места появился свой концепт: если это итальянский ресторан, то там только паста и пицца, если японский, то в меню будет обширный выбор морепродуктов, мясной ресторан — большой выбор стейков и немного всего остального. Раньше разнообразие было трендом, однако со временем стало ясно, что шеф, который готовит всё, ни в одной из кухонь не будет настоящим экспертом, предупреждает Поликарпов.

Интерьер

Многим гостям важен дизайн помещения. Чтобы оценить, насколько вам подходит пространство, кажется, достаточно зайти на официальный сайт или в социальные сети ресторана. Однако отзывы гостей на разных платформах бывают необъективны и предвзяты, поэтому при выборе места для комфортного ужина или делового обеда стоит посмотреть, что пишут микроинфлюэнсеры по этой теме.

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Атмосфера

Для приятного времяпрепровождения большое значение имеет атмосфера: её создают люди и уровень обслуживания. В этом плане всё индивидуально, но главные критерии — это вежливость, впечатление от общения с персоналом и то, насколько официанты знают меню.

Экологичность

Неочевидным, но важным критерием оценки всё чаще становится тренд на экологичность. Даже небольшое усилие по защите окружающей среды может принести результаты, поэтому важно неравнодушие к этим проблемам. Например, всё больше ресторанов и кафе стремятся к безотходному производству, снижают употребление пластика, отправляют отходы на переработку и даже делают "экологичные" коллаборации с другими брендами.

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"Найти свой ресторан можно и в центре столицы, и в спальных районах, но при выборе стоит учитывать все факторы и информацию, которую можно найти. Те, кто хочет попробовать что-то новое в гастрономии, но ограничен в бюджете, могут выбрать дегустационный сет, который сейчас есть у многих известных ресторанов. Как правило, он состоит из 5–10 блюд, которые полностью отражают особенности меню. Так можно открыть для себя новые сочетания, продукты и вкусы", посоветовал эксперт.

А ещё он призвал не стесняться делиться своим впечатлением в социальных сетях, чтобы помочь другим выбрать заведение по душе, ведь мнение людей, не являющихся рестораторами, поможет сделать систему оценки в этой сфере наиболее объективной.

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А ранее эксперт назвала самые частые ошибки, связанные со столовым этикетом. В частности, она объяснила, как понять, кто должен оплачивать счёт в ресторане.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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