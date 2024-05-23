Гурманам раскрыли лайфхаки, как по меню вычислить плохой ресторан Эксперт Поликарпов: Хорошие рестораны делают меню без фото 23 мая, 07:00 Хорошие рестораны делают меню без фото. Обложка © Freepik.com

Лето — пора, когда особенно приятно зайти в ресторан или посидеть на веранде кафе. Как не обмануться красивой вывеской и найти действительно хорошее заведение со вкусной едой и хорошим обслуживанием, Life.ru рассказал издатель ресторанного гида "Вкусономика" Алексей Поликарпов.

"У каждого существуют свои критерии оценки, потому что для всех важны разные моменты. Для многих цена является стоп-фактором, так что это первое, на что стоит обратить внимание. Сейчас определиться с бюджетом просто: на официальных сайтах ресторанов всегда выложено меню со всеми ценами", — отметил эксперт.

Но на что ещё обратить внимание при выборе места для отдыха?

Меню

Приличные рестораны делают меню без фото, причём чем минималистичнее оно выглядит, чем меньше позиций, тем большая вероятность получить лучшее качество. Почти у каждого места появился свой концепт: если это итальянский ресторан, то там только паста и пицца, если японский, то в меню будет обширный выбор морепродуктов, мясной ресторан — большой выбор стейков и немного всего остального. Раньше разнообразие было трендом, однако со временем стало ясно, что шеф, который готовит всё, ни в одной из кухонь не будет настоящим экспертом, предупреждает Поликарпов.

Интерьер

Многим гостям важен дизайн помещения. Чтобы оценить, насколько вам подходит пространство, кажется, достаточно зайти на официальный сайт или в социальные сети ресторана. Однако отзывы гостей на разных платформах бывают необъективны и предвзяты, поэтому при выборе места для комфортного ужина или делового обеда стоит посмотреть, что пишут микроинфлюэнсеры по этой теме.

Атмосфера

Для приятного времяпрепровождения большое значение имеет атмосфера: её создают люди и уровень обслуживания. В этом плане всё индивидуально, но главные критерии — это вежливость, впечатление от общения с персоналом и то, насколько официанты знают меню.

Экологичность

Неочевидным, но важным критерием оценки всё чаще становится тренд на экологичность. Даже небольшое усилие по защите окружающей среды может принести результаты, поэтому важно неравнодушие к этим проблемам. Например, всё больше ресторанов и кафе стремятся к безотходному производству, снижают употребление пластика, отправляют отходы на переработку и даже делают "экологичные" коллаборации с другими брендами.

"Найти свой ресторан можно и в центре столицы, и в спальных районах, но при выборе стоит учитывать все факторы и информацию, которую можно найти. Те, кто хочет попробовать что-то новое в гастрономии, но ограничен в бюджете, могут выбрать дегустационный сет, который сейчас есть у многих известных ресторанов. Как правило, он состоит из 5–10 блюд, которые полностью отражают особенности меню. Так можно открыть для себя новые сочетания, продукты и вкусы", — посоветовал эксперт.

А ещё он призвал не стесняться делиться своим впечатлением в социальных сетях, чтобы помочь другим выбрать заведение по душе, ведь мнение людей, не являющихся рестораторами, поможет сделать систему оценки в этой сфере наиболее объективной.

А ранее эксперт назвала самые частые ошибки, связанные со столовым этикетом. В частности, она объяснила, как понять, кто должен оплачивать счёт в ресторане.

Авторы Александра Вишнякова