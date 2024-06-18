Отравления и падающие шкафы: Беспредел в детском лагере на Сахалине заинтересовал Бастрыкина
Массовое отравление детей пытались скрыть в оздоровительном лагере на Сахалине
Оздоровительно-досуговый центр "Юбилейный". Обложка © ОАУ "ОДЦ "Юбилейный"
Случай массового отравления детей зафиксирован в оздоровительном лагере "Юбилейный" в селе Березняки Сахалинской области. По факту произошедшего по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошёл ещё в мае этого года, через несколько дней с момента прибытия воспитанников в лагерь. После питания в местной столовой малыши почувствовали недомогание, у них поднялась температура и появились признаки кишечной инфекции. Впрочем, руководство учреждения предпочло удержать произошедшее в тайне, не уведомив родителей.
"Также отмечается, что один из воспитанников получил травму головы в результате падения на него шкафа, однако педагоги не сообщили о произошедшем матери пострадавшего", — добавили в пресс-службе СК.
Следственное управление СКР по Сахалинской области инициировало процессуальную проверку. Контролировать ход уголовного дела будет центральный аппарат ведомства.
А тем временем в Москве продолжает развиваться эпопея с массовым отравлением людей после употребления готовых блюд от сервиса по доставке еды. За медпомощью уже обратились более 120 человек, 30 из них сейчас в реанимации. Выяснилось, что все пострадавшие незадолго до визита в больницу употребляли одни и те же салаты. Схожие случаи зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде.