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18 июня, 02:05

Отравления и падающие шкафы: Беспредел в детском лагере на Сахалине заинтересовал Бастрыкина

Массовое отравление детей пытались скрыть в оздоровительном лагере на Сахалине

Оздоровительно-досуговый центр "Юбилейный". Обложка © ОАУ "ОДЦ "Юбилейный"

Оздоровительно-досуговый центр "Юбилейный". Обложка © ОАУ "ОДЦ "Юбилейный"

Случай массового отравления детей зафиксирован в оздоровительном лагере "Юбилейный" в селе Березняки Сахалинской области. По факту произошедшего по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл ещё в мае этого года, через несколько дней с момента прибытия воспитанников в лагерь. После питания в местной столовой малыши почувствовали недомогание, у них поднялась температура и появились признаки кишечной инфекции. Впрочем, руководство учреждения предпочло удержать произошедшее в тайне, не уведомив родителей.

"Также отмечается, что один из воспитанников получил травму головы в результате падения на него шкафа, однако педагоги не сообщили о произошедшем матери пострадавшего", — добавили в пресс-службе СК.

Следственное управление СКР по Сахалинской области инициировало процессуальную проверку. Контролировать ход уголовного дела будет центральный аппарат ведомства.

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А тем временем в Москве продолжает развиваться эпопея с массовым отравлением людей после употребления готовых блюд от сервиса по доставке еды. За медпомощью уже обратились более 120 человек, 30 из них сейчас в реанимации. Выяснилось, что все пострадавшие незадолго до визита в больницу употребляли одни и те же салаты. Схожие случаи зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде.

Илья Пушкарев
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