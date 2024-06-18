Отравления и падающие шкафы: Беспредел в детском лагере на Сахалине заинтересовал Бастрыкина

Инцидент произошёл ещё в мае этого года, через несколько дней с момента прибытия воспитанников в лагерь. После питания в местной столовой малыши почувствовали недомогание, у них поднялась температура и появились признаки кишечной инфекции. Впрочем, руководство учреждения предпочло удержать произошедшее в тайне, не уведомив родителей.