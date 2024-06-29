Более 30 детей отравились в лагере "Белка" в Пензе

Свыше 30 детей, которые отдыхают в оздоровительном центре "Белка" в Пензе, обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Прокуратура региона организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети обращались за помощью к медикам с 27 по 28 июня. Сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере.

Между тем ранее в "Белке" уже проводилась проверка, в результате там выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В тот раз было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям в отношении представителя организатора питания. После этого сотрудника заменили. Уточняется, что новый специалист приступил к работе 23 июня, когда началась вторая лагерная смена.