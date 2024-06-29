Вспышка острой кишечной инфекции подкосила детей в подмосковной гостинице
В отеле "Эдем" в Орехово-Зуеве выявили кишечные инфекции у детей, идёт следствие
Подмосковное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование из-за выявления острых кишечных инфекций у детей, которые отдыхают в гостиничном комплексе "Эдем" в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем" Орехово-Зуевского городского округа, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
По информации подмосковного управления Роспотребнадзора, специалисты для исследования отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей. Кроме того, был обследован персонал и санитарное состояние гостиницы. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.
Специалисты приостановили деятельность пищеблока в связи с инцидентом. Медики наблюдают за состоянием детей, оно оценивается как удовлетворительное. Подмосковное ведомство контролирует ситуацию.
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