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29 июня, 08:47

Вспышка острой кишечной инфекции подкосила детей в подмосковной гостинице

В отеле "Эдем" в Орехово-Зуеве выявили кишечные инфекции у детей, идёт следствие

Подмосковное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование из-за выявления острых кишечных инфекций у детей, которые отдыхают в гостиничном комплексе "Эдем" в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе "Эдем" Орехово-Зуевского городского округа, незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.

По информации подмосковного управления Роспотребнадзора, специалисты для исследования отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей. Кроме того, был обследован персонал и санитарное состояние гостиницы. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.

Специалисты приостановили деятельность пищеблока в связи с инцидентом. Медики наблюдают за состоянием детей, оно оценивается как удовлетворительное. Подмосковное ведомство контролирует ситуацию.

"Стафилококкай": В курском суши-баре, где отравились 13 человек, найдены "пророческие" роллы
"Стафилококкай": В курском суши-баре, где отравились 13 человек, найдены "пророческие" роллы

А ранее Life.ru рассказывал, что в Курске 13 человек отравились сетом роллов в сливочном соусе. У пострадавших поднялась высокая температура и появились жуткие боли в животе. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция". Их жизни ничего не угрожает. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что работа предприятия приостановлена. При этом не уточняется, речь идёт об одном филиале или всей сети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Дарья Нарыкова
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