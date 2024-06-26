"Стафилококкай": В курском суши-баре, где отравились 13 человек, найдены "пророческие" роллы

Так, на сайте заведения отображены роллы "Хот-Стафилококкай", "Стафилококкай" и "Стрептококаи". Пищевая токсикоинфекция, которая вызвана золотистым стафилококком, является причиной массового отравления людей в сфере общественного питания. Отметим, что некоторые филиалы курской сети, где найдены роллы с необычными названиями, продолжают принимать заказы.

Как сообщал Life.ru, в Курске 13 человек отравились сетом роллов в сливочном соусе. У пострадавших поднялась высокая температура и появились жуткие боли в животе. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция". Их жизни ничего не угрожает. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование, добавив, что работа предприятия приостановлена. При этом ведомство не уточнило, речь идёт об одном филиале или всей сети.