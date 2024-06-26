Пятеро детей отравились домашним обедом в Башкирии

В Башкирии сразу пятеро детей отравились обедом, который для них приготовила мать. Сейчас дети в больнице, а следователи проводят проверку.

По данным регионального управления СКР, инцидент произошёл в деревне Кокуш Калтасинского района. 25 июня пятеро детей после домашнего обеда почувствовали себя плохо, и их мама обратилась к врачам.