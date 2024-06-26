Пятеро детей отравились домашним обедом в Башкирии
В Башкирии сразу пятеро детей отравились обедом, который для них приготовила мать. Сейчас дети в больнице, а следователи проводят проверку.
По данным регионального управления СКР, инцидент произошёл в деревне Кокуш Калтасинского района. 25 июня пятеро детей после домашнего обеда почувствовали себя плохо, и их мама обратилась к врачам.
"В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
А ранее в Курске 13 человек отравились сетом роллов в сливочном соусе. У пострадавших поднялась высокая температура и появились жуткие боли в животе. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция". Их жизни ничего не угрожает.