В Волжском под Волгоградом шесть человек отравились салатами из пекарни

"В ходе мониторинга средств массовой информации 28 июня текущего года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребёнок, отравились салатами, купленными в местной пекарне", — отметили в региональном управлении Следственного комитета.