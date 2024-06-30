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Регион
30 июня, 09:26

В Волжском под Волгоградом шесть человек отравились салатами из пекарни

Жители города Волжский в Волгоградской области отравились салатами из местной пекарни. Среди пострадавших шестилетний ребёнок.

"В ходе мониторинга средств массовой информации 28 июня текущего года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребёнок, отравились салатами, купленными в местной пекарне", — отметили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадавших доставили в местную больницу. Как уточняет ТАСС, симптомы отравления зафиксированы пока у шести человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности".

Минздрав: 289 пациентов с ботулизмом выписались из больниц
Минздрав: 289 пациентов с ботулизмом выписались из больниц

Ранее Life.ru писал, что в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие ели блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которых является компания "Савон-К". По факту массового отравления было заведено уголовное дело. В общей сложности в больницы, по данным Минздрава РФ, обратились порядка 300 человек с таким диагнозом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Никита Осипов
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