Ошибка хирурга привела к мучительной смерти 55-летней россиянки

В роддоме № 4 города Краснодара умерла пациентка после того, как ей провели операцию на матке. Причиной смерти стал разрыв кишки, сообщает Kub Mash.

55-летняя женщина умерла после лапароскопии матки в краснодарском роддоме № 4. Видео © Telegram / Kub Mash

По информации телеграм-канала, 55-летняя Анаит У. обратилась в роддом для проведения лапароскопии матки. Никаких противопоказаний выявлено не было, операция состоялась 10 октября. Спустя два дня женщину стали донимать приступы сильной боли. Врачи выдвинули гипотезу о том, что у неё случился сердечный приступ, но версия не подтвердилась, а других предположений не было.

"После операции ей стало плохо, состояние не улучшалось, становилось только хуже, а врачи комментировали это тем, что это послеоперационное, у них всё под контролем, всё нормально, но, общаясь с ней дистанционно по телефону, мы наблюдали, что ей всё хуже и хуже становится", — рассказал Kub Mash сын пациентки.

На следующий день состояние пациентки настолько ухудшилось, что её перевели в другое медицинское учреждение для экстренного вмешательства. К тому моменту у неё в организме уже скопилось около литра гноя, развились перитонит и сепсис. На протяжении следующих двух недель хирурги провели Анаит ещё семь операций, но не смогли спасти — она умерла 5 ноября. В настоящее время проводится доследственная проверка, однако отвечавший за лапароскопию матки врач Александр З. отрицает, что допустил врачебную ошибку и допустил перфорацию кишечника во время операции. Родные погибшей обратились к юристу, чтобы добиться справедливости через суд.