В Самаре умер школьник, когда "тапал хомяка" в ванной В Самаре школьник погиб от удара током в ванной во время игры в Hamster Kombat 16 июня, 10:01 Hamster Kombat. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

В Самаре тринадцатилетний школьник скончался в ванне от удара током во время игры в Hamster Kombat. Об этом сообщается на VSE42.RU. По словам родственников, подросток не мог оторваться от "игрушки" и всё время ходил с телефоном в руках.

Трагедия произошла 13 июня. Мальчик решил полежать в ванной и взял гаджет с собой. Однако телефон упал в воду и разряд электричества убил ребёнка. Hamster Kombat — игра на базе Telegram, которая вызывает зависимость и обещает огромный доход в криптовалюте, однако заработать там пока ещё никто не смог.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик перевернул на себя мангал во Фрунзенском районе Владивостока. Врачи не успели спасти его. Где в момент происшествия находились родители ребёнка — пока не известно.

Авторы Татьяна Миссуми