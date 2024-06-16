Во Владивостоке 7-летний мальчик умер, опрокинув на себя мангал

Семилетний мальчик перевернул на себя мангал во Фрунзенском районе Владивостока. Врачи не успели спасти его. Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры Приморья.

Во Владивостоке мальчик скончался, когда на него упал мангал. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

"Днём 15 июня 2024 года на придомовой территории дома на ул. Союзной во Владивостоке мальчик 2017 года рождения, со слов родителей, опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребёнка", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Представители прокуратуры отметили, что семья мальчика состоит из иностранных граждан. Они взяли этот дом в аренду для проживания. Где в момент происшествия находились родители ребёнка — неизвестно, отмечает kp.ru.