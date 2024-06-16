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16 июня, 06:37

Во Владивостоке 7-летний мальчик умер, опрокинув на себя мангал

Семилетний мальчик перевернул на себя мангал во Фрунзенском районе Владивостока. Врачи не успели спасти его. Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры Приморья.

Во Владивостоке мальчик скончался, когда на него упал мангал. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

"Днём 15 июня 2024 года на придомовой территории дома на ул. Союзной во Владивостоке мальчик 2017 года рождения, со слов родителей, опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребёнка", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Представители прокуратуры отметили, что семья мальчика состоит из иностранных граждан. Они взяли этот дом в аренду для проживания. Где в момент происшествия находились родители ребёнка — неизвестно, отмечает kp.ru.

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Ранее в том же Владивостоке мальчик умер, удавившись верёвкой от качелей в детской игровой комнате в развлекательном центре. Сотрудница предприятия отошла по делам, попросив свою знакомую присмотреть за ребёнком, однако в момент несчастного случая он находился там совершенно один, помочь было некому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Larysa Shcherbyna

Владимир Озеров
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