В Красноярске семилетний мальчик умер при лечении зубов под наркозом
СК: Семилетний мальчик умер на приёме у стоматолога в Красноярске
В Красноярске семилетний мальчик умер на приёме у стоматолога после процедур под наркозом. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярске семилетний мальчик умер на приёме у стоматолога. Ребёнку должны были провести процедуры под наркозом, однако после введения препарата его состояние резко ухудшилось. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).
Трагедия произошла 12 июня в одной из частных клиник Красноярска. Ребёнку должны были сделать чистку полости рта и залечить зубы под наркозом. Для этого мама мальчика представила в центр необходимые результаты анализов, после осмотра которых анестезиолог не увидел противопоказаний для медикаментозного сна.
"В ходе проведения стоматологического лечения состояние ребёнка резко ухудшилось. Врачом-анестезиологом, а затем и бригадой скорой помощи был оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти мальчика не удалось", — заявили в СК.
После произошедшего в медучреждении была изъята документация, проводятся проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Не так давно похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где восьмиклассник чуть не умер в кабинете стоматолога. У него случился судорожный приступ после введения анестезии. Скорая госпитализировала школьника в тяжёлом состоянии.