В Красноярске семилетний мальчик умер при лечении зубов под наркозом

В Красноярске семилетний мальчик умер на приёме у стоматолога. Ребёнку должны были провести процедуры под наркозом, однако после введения препарата его состояние резко ухудшилось. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Трагедия произошла 12 июня в одной из частных клиник Красноярска. Ребёнку должны были сделать чистку полости рта и залечить зубы под наркозом. Для этого мама мальчика представила в центр необходимые результаты анализов, после осмотра которых анестезиолог не увидел противопоказаний для медикаментозного сна.

"В ходе проведения стоматологического лечения состояние ребёнка резко ухудшилось. Врачом-анестезиологом, а затем и бригадой скорой помощи был оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти мальчика не удалось", — заявили в СК.

После произошедшего в медучреждении была изъята документация, проводятся проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело.