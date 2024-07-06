В бурятском кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей

В бурятском Гусиноозёрске 22 человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с симптомами острого гастроэнтерита. Об этом сообщает прокуратура республики в своём телеграм-канале.

"В ходе эпидемиологического расследования Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия установило, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретённую в одном из кафе города", — говорится в сообщении.

Восемь детей и двое взрослых были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку заведения, по результатам которой будут приняты меры.