Владелец кафе в Братске задержан после отравления 32 посетителей

Директор и учредитель компании "Миг" Манвел Хачатрян задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении в кафе-баре Mexiko в Братске Иркутской области. Это подтвердили в региональном СУ СКР.

"Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в порядке ст. 91 УПК РФ задержан. 62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания", — уточнили в Следственном управлении СКР.