Владелец кафе в Братске задержан после отравления 32 посетителей
Директор и учредитель компании "Миг" Манвел Хачатрян задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении в кафе-баре Mexiko в Братске Иркутской области. Это подтвердили в региональном СУ СКР.
"Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в порядке ст. 91 УПК РФ задержан. 62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания", — уточнили в Следственном управлении СКР.
Областное управление Роспотребнадзора пояснило, что острая кишечная инфекция выявлена у 32 посетителей кафе Mexiko, 31 человек в больнице. У десяти пациентов обнаружена ДНК сальмонелл. В ведомстве добавили, что в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время работа предприятия приостановлена.