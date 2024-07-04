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4 июля, 05:15

Владелец кафе в Братске задержан после отравления 32 посетителей

Директор и учредитель компании "Миг" Манвел Хачатрян задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении в кафе-баре Mexiko в Братске Иркутской области. Это подтвердили в региональном СУ СКР.

"Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в порядке ст. 91 УПК РФ задержан. 62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания", — уточнили в Следственном управлении СКР.

Областное управление Роспотребнадзора пояснило, что острая кишечная инфекция выявлена у 32 посетителей кафе Mexiko, 31 человек в больнице. У десяти пациентов обнаружена ДНК сальмонелл. В ведомстве добавили, что в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время работа предприятия приостановлена.

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Андрей Бражников
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