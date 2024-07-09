В Госдуме рассказали о главных решениях Путина с выставки "Россия"
Депутат Буцкая выделила важнейшие решения Путина, озвученные на форуме "Россия"
Международная выставка-форум "Россия". Фото © Telegram / Россия. Поехали!
Международная выставка-форум "Россия" стала грандиозным событием для всей нашей страны. Огромное количество людей посетило мероприятие за 8 месяцев его работы. Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан и координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru рассказала о своих впечатлениях от выставки, принятых благодаря ей мерах и о том, какова была роль президента РФ Владимира Путина во всём этом масштабном процессе.
Выставка "Россия" – уникальное место и подтверждением стало то, что она вошла в десятку самых популярных, посещаемых мест мира. На форуме можно было пропадать целыми днями, потому что стенд каждого региона и отрасли мог затянуть на несколько часов, отметила Буцкая. Она назвала выставку знаковым событием и отметила, что решение её не закрывать, а перенести в новый дом, говорит о многом.
Собственно говоря об этом рассказал президент, о том, что нам есть, чем гордиться. У нас очень много достижений, у нас богатая история и у нас лучшие люди и у нас уникальная природа, у нас уникальная страна. И вот всё-всё перечисленное, конечно должно найти отражение на выставке "Россия", которая будет работать постоянно
Собеседница Life.ru обратила особое внимание на меры, озвученные Путиным на выставке. Одно из них – решение президента разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. Оно говорит о том, что российский лидер умеет слышать и принимать решения, заметила депутат. Ещё одной важной мерой парламентарий считает поручение Путина проиндексировать пособие на детей-инвалидов и выплачивать его не только маме, но и ближайшим родственникам.
Напомним, что открытие выставки-форума "Россия" состоялось 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент посчитал, что её следует продлить до Дня любви, семьи и верности. Выставка в итоге вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она будет продолжать свою работу уже в качестве национального центра.