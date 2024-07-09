В Госдуме рассказали о главных решениях Путина с выставки "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" стала грандиозным событием для всей нашей страны. Огромное количество людей посетило мероприятие за 8 месяцев его работы. Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан и координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru рассказала о своих впечатлениях от выставки, принятых благодаря ей мерах и о том, какова была роль президента РФ Владимира Путина во всём этом масштабном процессе.

Выставка "Россия" – уникальное место и подтверждением стало то, что она вошла в десятку самых популярных, посещаемых мест мира. На форуме можно было пропадать целыми днями, потому что стенд каждого региона и отрасли мог затянуть на несколько часов, отметила Буцкая. Она назвала выставку знаковым событием и отметила, что решение её не закрывать, а перенести в новый дом, говорит о многом.

Собственно говоря об этом рассказал президент, о том, что нам есть, чем гордиться. У нас очень много достижений, у нас богатая история и у нас лучшие люди и у нас уникальная природа, у нас уникальная страна. И вот всё-всё перечисленное, конечно должно найти отражение на выставке "Россия", которая будет работать постоянно Татьяна Буцкая Депутат Госдумы