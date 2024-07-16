Дeнь пaмяти cвятыx Мoкия и Мapкa 2024: запреты на 16 июля и обязательные ритуалы 16 июля все православные вспоминают мучеников Мокия и Марка. Этот день, также известный как Маковый, наполнен особыми традициями и приметами. Life.ru рассказал, что можно и нельзя делать 16 июля и как правильно отметить праздник. 15 июля, 21:06 Кто такие святые Мокий и Марк и почему им молятся 16 июля? Обложка © Youtube / "Духовные чтения"

16 июля православные христиане чтят память святых мучеников Мокия и Марка. Этот день также известен в народе как Маковый день или Стожары. С древних времен этот праздник оброс различными традициями и приметами, многие из которых живут и сегодня. Давайте окунёмся в историю этого дня и узнаем, как правильно его отметить.

Кто такие святые мученики Мокий и Марк, кого почитают 16 июля

День памяти Мокия и Марка: традиции и запреты на Стожары 16 июля. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Мокий и Марк жили во времена императора Максимиана. В период гонений на христиан язычники схватили их и попытались заставить поклоняться идолам. Согласно преданию, когда мучеников вели к алтарю, перед Мокием и Марком появился ребёнок, которого они сочли божьим посланием. За своё неповиновение святые были казнены, их обезглавили мечом. Но мужество и вера Мокия и Марка стали символами стойкости и преданности христианским идеалам.

Маковый день или Стожары 16 июля: традиции и обычаи

Маковый день: что можно и нельзя делать 16 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Pavaliuk

В народе 16 июля также называли Маковым днём. В этот день было принято собирать мак, который считался защитником от злых духов. В древней Руси люди верили, что мак имеет "усыпительное" свойство и способен охранять от нечистой силы. Его сажали возле домов и хлевов, а также использовали в обрядах и для приготовления пищи. Поэтому ещё одно название Макового дня — Стожары.

Стожары 2024: что можно делать в Маковый день

Приметы Макового дня: чего ожидать 16 июля. Фото © Shutterstock / FOTOSOM / PonomarenkoNataly

В этот день есть несколько обычаев и традиций. Зная их, вы сможете правильно отметить праздник и почтить память святых: Посетить церковь и принять участие в богослужениях. Это лучший способ почтить память святых мучеников. Молиться и просить помощи у святых апостолов. Мокий и Марк считаются заступниками и покровителями в трудных ситуациях. Читать Священное Писание. Особенно те части, которые связаны с жизнью и деяниями святых. Проводить благотворительные акции. Помогать нуждающимся в честь праздника святых апостолов — это прекрасный способ проявить милосердие. Устроить семейный обед или праздничный ужин. Проведите этот день в кругу близких, делитесь радостью и теплом.

Чего нельзя делать 16 июля, в день памяти святых мучеников Мокия и Марка

Маковый день: народные традиции и обычаи на день памяти святых мучеников Мокия и Марка. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Важно помнить, что Маковый день, он же день памяти святых мучеников Мокия и Марка или Стожары, имеет свои запреты, нарушение которых может принести неудачи или неприятности. Мы собрали главные: Избегать негативных эмоций. Не вступайте в споры, не общайтесь с людьми, которые вас раздражают. Начинать новые дела. В Маковый день это может привести к неблагоприятным результатам. Заниматься любовными делами. Стожары не подходят для свиданий или начала совместного житья. Пересаживать растения. Непослушание грозит увяданием всех цветов и засохшими растениями. Переезжать или менять работу. Даже отпуск в день памяти святых мучеников Мокия и Марка 16 июля не стоит планировать. Давать деньги взаймы. Существует риск, что должник их не вернёт. Совершать крупные покупки. Приобретённые вещи вряд ли принесут радость. Изготавливать амулеты и обереги 16 июля, в день памяти святых мучеников Мокия и Марка — это также касается их приобретения.

Приметы на Стожары 16 июля

День святых Мокия и Марка 2024: народные приметы на Маков день и Стожары. Фото © Freepik

Кроме традиций и запретов, этот день наполнен различными приметами, которые могут предсказать погоду и другие события. Вот некоторые из них: Быстро движущиеся облака — приближается сильный ветер.

Спрятавшиеся бабочки — к скорому дождю.

Хорошо видимый ковш Большой Медведицы — удачная охота.

Убывающая вода в колодцах и реках — будет жара.

Мошки вьются — всю неделю будет жаркая погода.

Улитки на деревьях — сильный дождь.

Маковый день — это не просто религиозный праздник, это день, когда мы вспоминаем наших предков, их традиции и обычаи. Пусть память о святых мучениках Мокии и Марке вдохновляет нас на добрые дела и помогает жить в мире и гармонии.

Авторы Сергей Трофимов