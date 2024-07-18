Звездопад "любовных желаний": Как правильно просить счастья у Вселенной с 18 июля по 24 августа Каждый год россияне в конце лета любуются знаменитым звездопадом Персеиды. Это не только красивое событие, но и очень важное для эзотериков. Если в личной жизни не ладится, попробуйте загадать желание во время "любовного" звездопада. А как это сделать, расскажет Life.ru 18 июля, 06:00 Когда начнётся звездопад Персеиды в 2024 году и почему его называют звездопадом любви? Обложка © Шедеврум, © Freepik

Если собираетесь полюбоваться Грозовым полнолунием, которое наступит ночью 21 июля, то, выйдя на улицу, не пропустите ещё одно важное астрономическое событие — звездопад Персеиды. В 2024 году он начнётся с ночи на 18 июля и продлится до 24 августа.

Почему звёздный дождь в августе называется звездопадом любви

Звездопад Персеиды – 2024: история названия и смысл легенды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Легенда, уходящая корнями в греческую мифологию, рассказывает про героя Персея, который победил чудовищную горгону Медузу. После подвига перс женился на красавице Андромеде. Как говорится в предании, во время их бракосочетания боги отправили на них с небес звездопад как символ благословения и радости для молодожёнов.

С тех пор каждый год в августе, когда Земля поворачивается к созвездию Персея, можно наблюдать впечатляющее зрелище — звездопад Персеиды, или звездопад "любовных желаний".

Где и когда можно увидеть звездопад Персеиды в 2024 году

Звездопад "любовных желаний": когда пройдёт метеоритный поток Персеиды в 2024 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Belish

В течение месяца на небе после захода Луны можно будет увидеть падающие звёзды. Астрономы отмечают, что лучшее время для наблюдения за звёздным дождём — с 02:00 до 04:30. Чтобы насладиться звездопадом Персеиды сполна, лучше в его пик уехать за город на 50–100 километров. Потому как искусственное освещение мегаполиса не позволит увидеть большинство звёзд, не то что их падение.

Когда будет проходить метеоритный поток Персеиды: 17 июля – начало.

С 18 июля по 11 августа — средняя интенсивность падений.

С 12 на 13 августа — пик звездопада.

С 14 по 24 августа — плавный спад.

Пик звездопада "любовных желаний" случится в ночь с 12 на 13 августа. В это время звёзды станут падать наиболее часто — видно будет до 100–150 метеоров за час. По данным астрономов, загадать желание на звездопад Персеиды в 2024 году получится у большинства жителей средней широты. В таких городах, как Казань, Москва, Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург, Челябинск и многих других, будет прекрасно виден звёздный дождь.

Звездопад любви: Как правильно загадывать желания во время метеоритного потока Персеиды

Когда и как правильно загадывать желание во время звездопада Персеиды. Фото © Шедеврум

Чтобы воспользоваться волшебной возможностью и попросить у счастливой в браке Андромеды семейного счастья и любви, важно поймать правильный момент. Астрологи отмечают, что наиболее сильна энергетика звездопада Персеиды в своём пике. То есть загадывать желания в звездопад нужно будет именно в ночи с 11 на 12 августа и 12 на 13 августа.

В это время многие загадывают желания, искренне веря, что они сбудутся. Вот несколько советов, как правильно попросить у Вселенной любви во время звездопада Персеиды:

Конкретно и точно сформулируйте своё желание, запишите его на листочке. Старайтесь в записи не использовать негатив и частицы «не». Определившись с желанием, никому о нём не говорите, но держите его в голове. Расположитесь в правильном месте. Наблюдать за звездопадом Персеиды можно со второй половинкой, друзьями или самостоятельно. Поймайте момент и найдите глазами падающую звезду. Во время, пока та летит по небосводу, важно успеть чётко произнести своё желание. Если вы в одиночестве смотрите на звёздный дождь — можно шепнуть его вслух, а если с кем-то — про себя. Искренне поверьте, что всё сбудется, и поблагодарите Вселенную за возможность полюбоваться звездопадом Персеиды и за то, что ваше желание точно исполнится.

Загадывание желаний во время звездопада Персеиды — это прекрасный ритуал, который поможет вам сосредоточиться на истинных желаниях в любви или наполнить рутину со второй половинкой настоящей романтикой. Верьте в чудо, и оно обязательно сбудется!

Авторы Елизавета Терешкова