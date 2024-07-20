Кармический год Дракона 2024: На эти знаки зодиака в августе обрушатся суровые испытания

Астрологи определили наступивший 2024 год не только как високосный, но и как кармический. Понятие "кармический год" берёт своё начало из восточного китайского гороскопа и тесно связано с векторным кольцом, представляющим определённую последовательность знаков зодиака. В этот год нельзя плохо поступать, ведь за это придётся отвечать следующие восемь лет. Но если совершать хорошие дела, то награда непременно найдёт своего героя. Испытания в 2024 год Дракона уготованы всем, но в разные периоды. Life.ru расскажет, каким трём знакам зодиака придётся столкнуться с трудностями уже в августе.

Знак зодиака Рак: стоит отложить деньги

У представителей знака зодиака Рак в августе 2024 года наступит чёрная финансовая полоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SAG stock

Единственной проблемой у людей, которые по гороскопу Раки, в августе 2024 года будет нехватка финансов, однако она может негативно сказаться и на других сферах жизни. У представителей этого знака зодиака ожидаются трудные времена, поэтому им не стоит совершать необдуманные и дорогие покупки, лучше отложить деньги до более благоприятного периода. Хоть у носителей знака зодиака Рак и будет море энергии в августе 2024 года и ощущение, что они могут свернуть горы и заработать миллионы, оно очень обманчиво. Работать, конечно, нужно, но ни в коем случае нельзя вкладываться в новые проекты, ведь велик шанс прогореть. Неутешительное финансовое состояние может плохо сказаться на семейных взаимоотношениях, поэтому стоит подготовить близких к тому, что нужно затянуть пояса, а не пытаться скрыть от них неудачи.

Переломный момент для знака зодиака Весы

Звёзды подумали, что люди со знаком зодиака Весы засиделись на одном месте, и решили подтолкнуть их в новую жизнь уже в августе 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SAG stock

Представителям знака зодиака Весы в августе 2024 года придётся несладко, ведь им необходимо переосмыслить свою жизнь и начать её менять. Конечно, это дастся нелегко, но без этого счастливая судьба под угрозой. Пора принимать решение и не сидеть "на попе ровно", время менять себя и окружающую среду. Люди, которые по гороскопу Весы, не сразу смогут принять новую реальность и будут ей сопротивляться. Возможны даже депрессии и длительное копание в себе. Для представителей этого знака зодиака август 2024 года станет действительно переломным моментом. Важно не сомневаться в том, что вскоре всё наладится и изменения пойдут на пользу.

Тем, кто по гороскопу Скорпион, придётся несладко

2024 год Дракона для Скорпионов станет настоящим испытанием, которое им надо преодолеть ради светлого будущего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SAG stock

Представителей знака зодиака Скорпион август 2024 года будет проверять на прочность во всех сферах жизни. Людям лучше быть тише воды и ниже травы. Особенно важно в этот период уметь справляться с эмоциями: не выяснять отношения с близкими, не конфликтовать с коллегами и даже с незнакомыми людьми. Любая ссора прежде всего негативно скажется на самих Скорпионах. Берегите силу и энергию, ведь она пригодится в работе. Август 2024 года будет месяцем сложных и важных проектов, которые будут даваться с трудом. Повышается риск увольнений, но этого стоит избегать, смена работы сейчас не даст благоприятных результатов.