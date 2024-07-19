Почему 20 июля волшебный день и как зарядиться энергией кометы Ольберса

Сегодня, 20 июля 2024 года, рядом с Землёй на минимальном расстоянии в 283,5 миллиона километров будет пролетать комета Ольберса. Найти её можно будет под созвездием Большой Медведицы, там находится созвездие Малого Льва. И из России она также будет видна. Ледяная глыба, рассекающая космос, только на первый взгляд кажется безжизненной. На самом деле комета Ольберса в силах помочь желающим исполнить мечты и даже изменить свою судьбу. Как это сделать, рассказывает Life.ru.

Комета Ольберса: история открытия

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Комета Ольберса, также известная как 13P/Ольберс, 6 марта 1815 года была открыта немецким астрономом Гайяном Вильгельмом Ольберсом. Эта комета является периодической, то есть она возвращается в наше Солнечное Семейство через определённые интервалы времени. Такой тип называют Галлея, время орбитального периода Ольберса 69 лет.

Интересно, что Ольберс не только открыл эту комету, но и предложил гипотезу о происхождении малых планет в результате разрыва большой планеты, названной Фаэтон, обращавшейся некогда между орбитами Марса и Юпитера.

Комета Ольберса имеет период обращения около 70 лет и является одной из известных периодических комет. Её следующее приближение к Солнечной системе ожидается в 2093 году.

Почему день, когда комета пролетает рядом с Землёй, особенный

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День, когда рядом с Землёй пролетает комета, считается волшебным и очень значимым. Астрологи убеждены, что в этот короткий период времени на Земле образуется мощная энергия для изменений. В этот день верят, что магическая и космическая энергия кометы может оказать влияние на судьбу человека.

Но как можно изменить свою судьбу в день, когда над головой будет пролетать комета Ольберс? В понятии эзотерических практиков обладать возможностью перекроить свою жизнь в лучшую сторону может только энергетически сильный человек. Поэтому в ночное время стоит выйти на улицу и зарядиться от пролетающей 20 июля кометы Ольберс.

В этот день и потом вечер можно проводить медитации, молиться, совершать ритуалы или другие практики, направленные на привлечение позитивных изменений в жизнь. Также 20 июля 2024 года можно использовать для постановки целей и визуализации желаемых результатов.

Некоторые астрологи верят, что кометы представляют собой символическое преображение и новое начало. Поэтому считают этот день как время для освобождения от старых обстоятельств и принятия новых возможностей.

Как с помощью энергии кометы Ольберса 20 июля изменить свою судьбу

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В эзотерике есть несколько способов, как использовать энергию кометы Ольберса для изменения своей судьбы. Вот несколько из них: Провести ритуалы на удачу. Использовать энергию кометы Ольберса для проведения специальных ритуалов и медитаций, направленных на изменение судьбы или привлечение удачи.

Использовать энергию кометы Ольберса для проведения специальных ритуалов и медитаций, направленных на изменение судьбы или привлечение удачи. Сделать личные амулеты. Собственноручное создание талисманов, заряженных энергией кометы Ольберса, пролетающей над Землёй 20 июля 2024 года, помогут привлечь положительные изменения в судьбу владельца.

Собственноручное создание талисманов, заряженных энергией кометы Ольберса, пролетающей над Землёй 20 июля 2024 года, помогут привлечь положительные изменения в судьбу владельца. Изменить свою матрицу. Узнайте о своих недостатках из нумерологии, хиромантии, натальной карты или по матрице. Зарядитесь энергией кометы через различные эзотерические практики и мысленно очистите себя от всего вам ненужного, чтобы добиться гармонизации судьбы.

Узнайте о своих недостатках из нумерологии, хиромантии, натальной карты или по матрице. Зарядитесь энергией кометы через различные эзотерические практики и мысленно очистите себя от всего вам ненужного, чтобы добиться гармонизации судьбы. Создать защитное поле от бед. По мнению эзотериков, энергия кометы Ольберса настолько сильна, что позволит создать вокруг себя защитное поле, которое будет отражать негативные воздействия. Конечно, на всю жизнь энергетический щит не удержится, но в среднем на год хватит.