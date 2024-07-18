"Термоядерная смесь". Жириновский — пророк или просто хороший аналитик? Объясняет экстрасенс

У основателя ЛДПР Владимира Жириновского были потрясающие родовые способности к предвидению, и это — не говоря об аналитических способностях. Всё это дало "термоядерную смесь", и мы сегодня восхищаемся его пророчествами. Об этом Life.ru заявила экстрасенс Аделина Блэкмун.

Конечно, у Жириновского были очень сильные способности. Очень сильная смесь, когда человек, мало того что обладает способностями, ещё и является аналитиком, политиком, историком, умнейшим, образованным человеком. Такая термоядерная смесь даёт очень чёткие, лаконичные прогнозы, попадающие точно в яблоко.

Конфликт на Ближнем Востоке и никаких выборов на Украине: Что предсказывал Жириновский на 2024 год

Конфликт на Ближнем Востоке и никаких выборов на Украине: Что предсказывал Жириновский на 2024 год

Напомним, накануне в Сети вспомнили о ещё одном пророчестве Жириновского — основатель партии ЛДПР ещё при жизни заявлял, что на экс-президента США Дональда Трампа могут совершить покушение. Он отмечал, что республиканец сделает "что-то не то", за что с ним расправятся, как с 35-м лидером Штатов Джоном Кеннеди.