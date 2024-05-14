Конфликт на Ближнем Востоке и никаких выборов на Украине: Что предсказывал Жириновский на 2024 год

В 2024 году произойдёт ряд важных в мировом масштабе событий, предсказывал Жириновский. Одно из них уже сбылось: Израиль объявил войну Палестине. Какие ещё пророчества известного политика могут реализоваться в ближайшие месяцы, поразмышлял "Царьград".

"В ближайшие 10–15 лет Израиль применит ядерное оружие против Палестины. <...> Дело идёт к третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово", — заявил в начале 2000-х Владимир Вольфович, добавив, что здесь будут самые страшные события.

На сегодняшний день Иран уже вмешался в конфликт. По словам экс-лидера ЛДПР, Израилю важно исключить это государство как ядерную угрозу. Соединённые Штаты же будут вынуждать Россию и Китай встать на защиту иранцев. При этом Жириновский утверждал, ссылаясь на прочитанный им документ, что, по планам англосаксов, из ядерной пыли должны восстать только США.

По мнению политика, Вашингтону нужны миллионы беженцев, направляющихся на север, чтобы снести Кавказ. Он рассказал, что предпринял бы в таком случае, если был бы президентом России.

"За два дня до этого я введу армию в Северный Иран. И не допущу ни одного беженца на территорию Закавказья. А по пути поменяю режимы в Азербайджане и Грузии на пророссийские. И больше я не вмешиваюсь в вашу операцию в Иране, а вы не вмешиваетесь в моё восстановление влияния на Кавказе", — рассуждал "Вованга".

Ещё один его прогноз — создание в течение двух лет после событий 2024 года союза между Сирией, Ираном, Ираком, Турцией, Россией и другими странами. США же бросят Европу и попытаются вступить в альянс с Канадой и Мексикой — но в конце концов распадутся. Кроме того, незадолго до своей смерти Жириновский утверждал, что в 2024 году выборов в Штатах не будет. Как и на Украине, "которая игнорирует международное право".