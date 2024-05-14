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Сбылось ещё одно пророчество Жириновского. На этот раз про Дегтярёва

В 2018 году Жириновский предсказал назначение Дегтярёва министром спорта

14 мая, 15:46
Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Звучит невероятно, но сбылось ещё одно предсказание умершего два года назад Владимира Жириновского. Так, в 2018 году лидер ЛДПР предсказал назначение Михаила Дегтярёва министром спорта.

"Вот Дегтярёв, вот министр спорта. Пока назначают не таких, как Дегтярёв, — бардак будет", — сказал Жириновский во время чемпионата мира по футболу, который проходил тогда в России.

Рядом с Жириновским тогда был и сам Дегтярёв, который скромно сказал: "Ну что вы, Владимир Вольфович".

Сбылось очередное пророчество Жириновского: "Для них это родное, как для русских — Крым"
Сбылось очередное пророчество Жириновского: "Для них это родное, как для русских — Крым"

Напомним, Михаил Дегтярёв занимал пост губернатора Хабаровского края, а в новом правительстве он как раз станет министром спорта. Его кандидатуру вместе с другими министрами 14 мая одобрила Госдума.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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