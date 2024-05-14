Сбылось ещё одно пророчество Жириновского. На этот раз про Дегтярёва В 2018 году Жириновский предсказал назначение Дегтярёва министром спорта 14 мая, 15:46 Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Звучит невероятно, но сбылось ещё одно предсказание умершего два года назад Владимира Жириновского. Так, в 2018 году лидер ЛДПР предсказал назначение Михаила Дегтярёва министром спорта.

"Вот Дегтярёв, вот министр спорта. Пока назначают не таких, как Дегтярёв, — бардак будет", — сказал Жириновский во время чемпионата мира по футболу, который проходил тогда в России.

Рядом с Жириновским тогда был и сам Дегтярёв, который скромно сказал: "Ну что вы, Владимир Вольфович".

Авторы Александра Вишнякова