Сбылось ещё одно пророчество Жириновского. На этот раз про Дегтярёва
В 2018 году Жириновский предсказал назначение Дегтярёва министром спорта
Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Звучит невероятно, но сбылось ещё одно предсказание умершего два года назад Владимира Жириновского. Так, в 2018 году лидер ЛДПР предсказал назначение Михаила Дегтярёва министром спорта.
"Вот Дегтярёв, вот министр спорта. Пока назначают не таких, как Дегтярёв, — бардак будет", — сказал Жириновский во время чемпионата мира по футболу, который проходил тогда в России.
Рядом с Жириновским тогда был и сам Дегтярёв, который скромно сказал: "Ну что вы, Владимир Вольфович".
Напомним, Михаил Дегтярёв занимал пост губернатора Хабаровского края, а в новом правительстве он как раз станет министром спорта. Его кандидатуру вместе с другими министрами 14 мая одобрила Госдума.