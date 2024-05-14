Кандидат на пост главы Минспорта Дегтярёв прибыл в Госдуму в тревожном настроении

Кандидат на пост министра спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о своём настроении перед заседанием Госдумы, на котором будут утверждать его назначение. Чиновник отметил, что ожидает насыщенную повестку.

" [Настроение] тревожное. Утверждение на палате, пять фракций, ожидаю вопросы на разные темы..." — сказал он.

По словам Дегтярёва, решение президента Владимира Путина по его переходу на другую работу стало неожиданным. Говоря о деятельности на посту министра, он подтвердил, что будет в первую очередь развивать массовый спорт, доступность которого приоритетна, а также пропагандировать здоровый образ жизни.