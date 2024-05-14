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14 мая, 06:32

Кандидат на пост главы Минспорта Дегтярёв прибыл в Госдуму в тревожном настроении

Дегтярёв пообещал развивать массовый спорт на посту главы Минспорта РФ

Кандидат на пост министра спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о своём настроении перед заседанием Госдумы, на котором будут утверждать его назначение. Чиновник отметил, что ожидает насыщенную повестку.

Михаил Дегтярёв — о возможном назначении на пост министра спорта России. Видео © Life.ru

"[Настроение] тревожное. Утверждение на палате, пять фракций, ожидаю вопросы на разные темы..." — сказал он.

По словам Дегтярёва, решение президента Владимира Путина по его переходу на другую работу стало неожиданным. Говоря о деятельности на посту министра, он подтвердил, что будет в первую очередь развивать массовый спорт, доступность которого приоритетна, а также пропагандировать здоровый образ жизни.

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Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение кандидатуру Михаила Дегтярёва 11 мая. Уже на следующий день комитеты Госдумы одобрили назначение его и других потенциальных министров.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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