Обнародовано ещё одно пророческое предсказание Жириновского, на этот раз — о покушении на Трампа
В Сети опубликовали предсказание Жириновского о покушении на Трампа
Владимир Жириновский и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limipix, common
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский при жизни заявлял, что на экс-президента США Дональда Трампа могут совершить покушение. Он отмечал, что республиканец сделает "что-то не то", за что с ним расправятся как с 35-м лидером Штатов Джоном Кеннеди.
Пророческое предсказание Жириновского о покушении на Трампа. Видео © Telegram / Павел Вагин #ZaЛДПР
"Трамп что-то не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил", — говорил Жириновский на одном из заседаний Госдумы.
Напомним, Трампа попытались убить на митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля не попала в голову, однако ранила ухо политика. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одного из ближайших к сцене зданий, но сразу же был ликвидирован полицейскими. Сообщалось, что к покушению может быть причастен Иран, но в Тегеране обвинения опровергли. Позже в США заявили, что жизнь Трампа до сих пор в опасности из-за возможных повторных попыток нападений.