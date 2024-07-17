Обнародовано ещё одно пророческое предсказание Жириновского, на этот раз — о покушении на Трампа

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский при жизни заявлял, что на экс-президента США Дональда Трампа могут совершить покушение. Он отмечал, что республиканец сделает "что-то не то", за что с ним расправятся как с 35-м лидером Штатов Джоном Кеннеди.