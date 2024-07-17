В США предупредили Трампа о новых покушениях в ближайшие недели

В США могут быть предприняты новые попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом узнало издание Politico.

По данным высокопоставленных источников издания, Белый дом якобы получил информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана в адрес Трампа. При этом никаких доказательств, что Иран причастен к покушению на республиканца 13 июля, у США нет