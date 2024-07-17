В США предупредили Трампа о новых покушениях в ближайшие недели
Politico: Разведка США не исключила новых покушений на Трампа в ближайшее время
Дональд Трамп после покушения. Фото © ТАСС/AP/
В США могут быть предприняты новые попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом узнало издание Politico.
По данным высокопоставленных источников издания, Белый дом якобы получил информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана в адрес Трампа. При этом никаких доказательств, что Иран причастен к покушению на республиканца 13 июля, у США нет
Газета пишет, что Иран уже много лет якобы стремится "отомстить Трампу" за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.
Напомним, что дерзкая попытка убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Шальная пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими. Спустя несколько дней в западных СМИ намекнули, к покушению на Трампа может быть причастен Иран. В Тегеране эти обвинения назвали безосновательными.