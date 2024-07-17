"Тегеран выбирает закон": Иран заявил, что непричастен к покушению на Трампа

Тегеран не имеет отношения к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет агентство IRNA со ссылкой на иранского дипломата. Последний назвал такие обвинения безосновательными и предвзятыми.

"С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп считается преступником, который должен предстать перед судом и понести наказание за то, что отдал приказ об убийстве (генерала Касема. — Прим. Life.ru) Сулеймани", — уточнил дипломат.