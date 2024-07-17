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16 июля, 22:49

"Тегеран выбирает закон": Иран заявил, что непричастен к покушению на Трампа

В Иране назвали безосновательными обвинения в причастности к покушению на Трампа

Тегеран не имеет отношения к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет агентство IRNA со ссылкой на иранского дипломата. Последний назвал такие обвинения безосновательными и предвзятыми.

"С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп считается преступником, который должен предстать перед судом и понести наказание за то, что отдал приказ об убийстве (генерала Касема. — Прим. Life.ru) Сулеймани", — уточнил дипломат.

При этом, по его словам, Тегеран выбирает привлечь Трампа к ответственности по закону.

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Напомним, в западных СМИ намекнули, что Иран может иметь отношение к покушению на Трампа. И что несколько недель назад американские власти были предупреждены о готовящемся со стороны Тегерана покушении на экс-главу Белого дома. Трампа пытались убить во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Анатолий Симоненко
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