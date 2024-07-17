Трамп думает отменить санкции против России после возвращения в Белый дом
Трамп признался, что не является сторонником санкций
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью агенту Bloomberg, что не является сторонником санкций.
"Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции", — сказал кандидат в президенты от Республиканской партии.
Трамп утвердительно ответил, что думал об ослаблении или отмене ограничений в отношении России в рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Ранее Россия получила поддержку в борьбе с санкциями от председателя КНР Си Цзиньпина. Параллельно державам следует укреплять всестороннее сотрудничество ради мира в регионе, указал китайский лидер.
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