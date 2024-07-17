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Регион
16 июля, 21:59

Трамп думает отменить санкции против России после возвращения в Белый дом

Трамп признался, что не является сторонником санкций

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью агенту Bloomberg, что не является сторонником санкций.

"Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции", — сказал кандидат в президенты от Республиканской партии.

Трамп утвердительно ответил, что думал об ослаблении или отмене ограничений в отношении России в рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине
Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

Ранее Россия получила поддержку в борьбе с санкциями от председателя КНР Си Цзиньпина. Параллельно державам следует укреплять всестороннее сотрудничество ради мира в регионе, указал китайский лидер.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Артур Лапсаков
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