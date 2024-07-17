Трамп думает отменить санкции против России после возвращения в Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью агенту Bloomberg, что не является сторонником санкций.

"Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции", — сказал кандидат в президенты от Республиканской партии.

Трамп утвердительно ответил, что думал об ослаблении или отмене ограничений в отношении России в рамках соглашения об урегулировании конфликта на Украине.