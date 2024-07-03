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Регион
3 июля, 18:28

Си Цзиньпин: Китай поддержит РФ в борьбе с санкциями и внешним вмешательством

Москва и Пекин должны кооперировать усилия для совместного противостояния внешнему вмешательству. Параллельно державам следует укреплять всестороннее сотрудничество ради мира в регионе. Соответствующее заявление на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Астане сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннюю стратегическую координацию, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", — отметил лидер Поднебесной.

По словам зарубежного политика, Китай считает односторонние санкции Запада незаконными, поэтому поможет России справиться с экономическими вызовами и гегемонизмом во избежание новой холодной войны. Также Си Цзиньпин вновь пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине.

"Китай всегда стоял на правильной стороне истории, настаивая на установлении мира и содействии переговорам. Мы готовы продолжать прилагать активные усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и решения других острых региональных проблем", — заключил председатель КНР.

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Напомним, что переговоры политиков состоялись 3 июня в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Они продлились около часа. Также в Астане Путин встретился с президентами Турции, Монголии и Азербайджана.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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