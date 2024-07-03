В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина. Они длились 50 минут
Президент России Владимир Путин завершил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Они длились около 50 минут. Отмечается, что лидеры успели обсудить увеличение объёмов торговли, развитие сферы туризма, сотрудничество в международных организациях, включая ШОС и БРИКС, а также ряд других вопросов. Путин также отметил, что надеется на визит китайского лидера в РФ.
"В этом году мы председательствуем в БРИКС — тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе. Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года", — сказал российский лидер.
Он добавил, что отношения между странами строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. Кроме того, по мнению Путина, они переживают сейчас наилучший период в истории.
"Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", — указал президент РФ.
Как сообщал Life.ru, сегодня ночью Путин прилетел в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже встретился с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана и Турции. Позже стало известно, что Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
ТАСС / Сергей Гунеев