В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина. Они длились 50 минут

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Они длились около 50 минут. Отмечается, что лидеры успели обсудить увеличение объёмов торговли, развитие сферы туризма, сотрудничество в международных организациях, включая ШОС и БРИКС, а также ряд других вопросов. Путин также отметил, что надеется на визит китайского лидера в РФ.

"В этом году мы председательствуем в БРИКС — тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе. Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года", — сказал российский лидер.

Он добавил, что отношения между странами строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. Кроме того, по мнению Путина, они переживают сейчас наилучший период в истории.