Путин начал переговоры с Си Цзиньпином на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, куда лидеры двух стран приехали для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Астане. Видео © Life.ru / Александр Юнашев
"Российско-китайские отношения на высшем уровне. Наше сотрудничество не направлено ни на кого. Мы не выступаем против блоков и союзов", — сказал президент РФ перед началом переговоров.
Сегодня ночью Владимир Путин прилетел в Астану, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана и Турции. Вечером глава России планирует побеседовать с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Далее по графику запланирован неформальный обед для участников мероприятия.
Life.ru