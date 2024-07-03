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3 июля, 13:56

Путин начал переговоры с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, куда лидеры двух стран приехали для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Астане. Видео © Life.ru / Александр Юнашев

"Российско-китайские отношения на высшем уровне. Наше сотрудничество не направлено ни на кого. Мы не выступаем против блоков и союзов", — сказал президент РФ перед началом переговоров.

Сегодня ночью Владимир Путин прилетел в Астану, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана и Турции. Вечером глава России планирует побеседовать с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Далее по графику запланирован неформальный обед для участников мероприятия.

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Александр Юнашев
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