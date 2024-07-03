Путин начал переговоры с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, куда лидеры двух стран приехали для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Астане. Видео © Life.ru / Александр Юнашев

"Российско-китайские отношения на высшем уровне. Наше сотрудничество не направлено ни на кого. Мы не выступаем против блоков и союзов", — сказал президент РФ перед началом переговоров.