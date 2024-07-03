Песков: Путин посетит Турцию сразу после утверждения графика

Президент России Владимир Путин прибудет в Турцию с официальным визитом, когда стороны сумеют договориться о графике, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом была предложена по инициативе обеих сторон.

"По-прежнему на повестке дня остаётся тема визита президента Путина в Турецкую Республику, он состоится обязательно со временем, когда удастся согласовать. Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что президенты РФ и Турции планируют провести встречу совместно с делегациями, однако нередко случается, что формат меняется на беседу двух лидеров за закрытыми дверьми.