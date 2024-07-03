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3 июля, 08:18

Песков: Путин посетит Турцию сразу после утверждения графика

Президент России Владимир Путин прибудет в Турцию с официальным визитом, когда стороны сумеют договориться о графике, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом была предложена по инициативе обеих сторон.

"По-прежнему на повестке дня остаётся тема визита президента Путина в Турецкую Республику, он состоится обязательно со временем, когда удастся согласовать. Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что президенты РФ и Турции планируют провести встречу совместно с делегациями, однако нередко случается, что формат меняется на беседу двух лидеров за закрытыми дверьми.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин планирует провести переговоры с Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт 3–4 июля в Астане. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что лидеры РФ и Турции дополнительно договорятся о визите российского президента.

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Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Озеров
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