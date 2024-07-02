Путин встретится с Эрдоганом на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предстоящий визит главы РФ в Турцию, а также некоторые интересующие двух политиков вопросы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3–4 июля в Астане. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Лидеры двух стран побеседуют о состоянии и дальнейших планах углубления сотрудничества в рамках ШОС. Также они поделятся друг с другом своим видением актуальных международных и региональных проблем, сказано в публикации на сайте Кремля.

"У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. И, помимо этого, я думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль", — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что Россия и Турция поддерживают постоянный диалог, так недавно Путин принимал у себя главу турецкого МИД Хакана Фидана.

"То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]", — подытожил Ушаков.

Кроме того, Путин на саммите ШОС встретится с несколькими лидерами других стран. Как сообщил Ушаков, есть вероятность проведения дополнительных бесед с иностранными коллегами на полях мероприятия. Москва рассматривает эту конференцию как возможность организовать несколько международных контактов на высоком уровне.