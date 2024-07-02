Путин встретится с Эрдоганом на саммите ШОС
Ушаков: Путин обсудит с Эрдоганом визит в Турцию на саммите ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предстоящий визит главы РФ в Турцию, а также некоторые интересующие двух политиков вопросы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3–4 июля в Астане. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Лидеры двух стран побеседуют о состоянии и дальнейших планах углубления сотрудничества в рамках ШОС. Также они поделятся друг с другом своим видением актуальных международных и региональных проблем, сказано в публикации на сайте Кремля.
"У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. И, помимо этого, я думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль", — подчеркнул Ушаков.
Он добавил, что Россия и Турция поддерживают постоянный диалог, так недавно Путин принимал у себя главу турецкого МИД Хакана Фидана.
"То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]", — подытожил Ушаков.
Кроме того, Путин на саммите ШОС встретится с несколькими лидерами других стран. Как сообщил Ушаков, есть вероятность проведения дополнительных бесед с иностранными коллегами на полях мероприятия. Москва рассматривает эту конференцию как возможность организовать несколько международных контактов на высоком уровне.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин планирует провести несколько важных встреч на полях саммита ШОС, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
ТАСС / POOL / Алексей Никольский