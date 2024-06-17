Путин проведёт серию двусторонних встреч в рамках саммита ШОС в Астане
Российский лидер Владимир Путин на полях конференции ШОС в Астане встретится с коллегами, в том числе с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Мы планируем целый ряд двусторонних встреч. Естественно, с хозяевами самого саммита — с Токаевым. И с другими. Много будет наших традиционных партнёров. В ходе визита в Астану мы хотим провести насыщенные, в режиме нон-стоп, двусторонние контакты", — отметил политик.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва надеется на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Ушакова, необходимость контакта созрела у обеих стран.
Ранее Путин заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шёл в том числе на площадках Организации Объединённых Наций. По его словам, для обсуждения этого вопроса Россия пригласила партнёров в первую очередь в ШОС и БРИКС.
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