Поездка в Астану на саммит ШОС: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе российский лидер Владимир Путин посетит Астану. В Казахстане президент РФ будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил журналист Павел Зарубин.

По его словам, в республике Путин проведёт серию важных международных переговоров. Так, в Астане он может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя лидеры виделись сравнительно недавно. А затем уже в Москве у главы государства пройдёт несколько рабочих встреч.