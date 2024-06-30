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30 июня, 11:54

Поездка в Астану на саммит ШОС: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю

Путин на предстоящей неделе проведёт в Астане серию важных переговоров

На предстоящей неделе российский лидер Владимир Путин посетит Астану. В Казахстане президент РФ будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил журналист Павел Зарубин.

Путин проведёт серию двусторонних встреч в рамках саммита ШОС в Астане
Путин проведёт серию двусторонних встреч в рамках саммита ШОС в Астане

По его словам, в республике Путин проведёт серию важных международных переговоров. Так, в Астане он может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя лидеры виделись сравнительно недавно. А затем уже в Москве у главы государства пройдёт несколько рабочих встреч.

Также в Астане Путин может провести переговоры и с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее в Кремле заявили, что возможность этой встречи прорабатывается.

Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом
Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом
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Life.ru

Никита Осипов
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