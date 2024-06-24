В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Эрдоганом в Астане
Песков: Сейчас прорабатывается возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казахстане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" подтвердил возможную встречу глав двух государств в Астане.
"Да. Такая возможность сейчас прорабатывается", — сказал он.
Ранее Life.ru писал, что Путин встречался 11 июня с Хаканом Фиданом в Кремле. Во время мероприятия российский лидер заявил, что Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине.
Life.ru / Павел Баранов