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Регион
24 июня, 18:20

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Эрдоганом в Астане

Песков: Сейчас прорабатывается возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казахстане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" подтвердил возможную встречу глав двух государств в Астане.

"Да. Такая возможность сейчас прорабатывается", — сказал он.

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Ранее Life.ru писал, что Путин встречался 11 июня с Хаканом Фиданом в Кремле. Во время мероприятия российский лидер заявил, что Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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