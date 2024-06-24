В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Эрдоганом в Астане

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казахстане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости" подтвердил возможную встречу глав двух государств в Астане.

"Да. Такая возможность сейчас прорабатывается", — сказал он.