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Регион
30 июня, 09:38

Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Казахстан 2–4 июля и Таджикистан 4–6 июля. Помимо этого он примет участие в Совете глав государств ШОС, сообщает пресс-служба президента Казахстана в телеграм-канале.

"2–4 июля 2024 года по приглашению президента Касыма-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.

По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона Си Цзиньпин посетит страну 4–6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования Си Цзиньпин призвал решать мировые проблемы путём консультаций всех стран, а не силой. По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не стали неприменимы к нынешнему времени, но и приобрели ещё большую актуальность.

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ТАСС / АР / Jade Gao

Николай Рюмин
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