Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Казахстан 2–4 июля и Таджикистан 4–6 июля. Помимо этого он примет участие в Совете глав государств ШОС, сообщает пресс-служба президента Казахстана в телеграм-канале.

"2–4 июля 2024 года по приглашению президента Касыма-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.

По приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона Си Цзиньпин посетит страну 4–6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.