Си Цзиньпин просит решать мировые дела путём консультаций всех стран, а не силой

Вопросы международных отношений должны решаться при участии всех стран, а не только тех, "у кого руки посильнее", считает председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение китайский политик высказал на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.

"Без честности и правосудия политика силы будет процветать, а закон джунглей станет повсеместным. Перед лицом новой обстановки и новых вызовов авторитет и центральное место ООН должны лишь укрепляться, а не ослабевать", — утверждает Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, цели и принципы Устава ООН не только не стали неприменимы к нынешнему времени, но и приобрели ещё большую актуальность.

"Мировые дела должны решаться путём консультаций всех стран, а не теми, у кого руки посильнее", — резюмировал глава КНР.

Пять принципов мирного сосуществования — договор между Индией и Китаем о Тибете, подписанный в 1954 году. Свод правил включает в себя взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, принцип взаимного ненападения и невмешательства во внутреннюю политику друг друга, а также равноправие и мирное сосуществование, основанное на взаимной выгоде.