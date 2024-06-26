Путин призвал серьёзно относиться к угрозам в адрес России

В условиях нарастающего геополитического напряжения в мире к угрозам в адрес России следует относиться серьёзно и планировать адекватные ответы. О такой необходимости заявил глава государства Владимир Путин на совещании по теме развития отечественного кораблестроения.

По словам президента, все граждане осознают растущий уровень геополитического напряжения в современном мире. Не утихают и угрозы в адрес России от правящих кругов ряда стран, некоторые уже приступили к реализации этих угроз.

"Естественно, к этому надо относиться максимально серьёзно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы, укреплять наши Вооружённые силы и Военно-морской флот", — подчеркнул президент.