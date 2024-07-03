Путин на полях ШОС встретился с президентом Монголии
Путин с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Обложка © Life.ru
В Астане в рамках саммита ШОС началась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Глава РФ в начале переговоров отметил, что страны могут расширить работу в области энергетики.
Путин с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Видео © Life.ru
"Энергетика была и остаётся одним из основных направлений нашего взаимодействия. Работа налажена, но мы можем говорить о расширении — имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику", — отметил президент.
Глава российского государства напомнил, что Москва в случае необходимости всегда безвозмездно помогает Монголии зерном, энергетическими товарами и прочим. В свою очередь, Хурэлсух выразил надежду, что Путин в этом году приедет в Улан-Батор. Политик отметил, что в 2024-м празднуется 85-летие битвы на Халхин-Голе и отмечается 75-летие монголо-российского акционерного общества (АО) "Улан-Баторская железная дорога".
"И надеемся, что в рамках празднования этих юбилеев вы отпразднуете их с нами и совершите визит в нашу страну", — сказал президент Монголии.
Как сообщал Life.ru, саммит ШОС пройдёт с 3 по 4 июля в Астане. Ожидается, что в Казахстане президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.