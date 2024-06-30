Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время

В кулуарах Дворца независимости в Минске у главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова спросили о возможных личных контактах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В эфире телеканала "Беларусь-1" руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил , что такие мероприятия планируются.

Ранее Лукашенко прокомментировал чудовищные теракты в Махачкале и Дербенте. По его словам, Белоруссия решительно осуждает бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было стремление посеять панику и нарушить мир между конфессиями, а также выразил глубокие соболезнования Путину по этому поводу.