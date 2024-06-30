Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 19:13

Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время

Глава МИД РФ Лавров: Путин и Лукашенко планируют встретиться на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В кулуарах Дворца независимости в Минске у главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова спросили о возможных личных контактах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В эфире телеканала "Беларусь-1" руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что такие мероприятия планируются.

"Планируются [контакты]. ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся", — заявил Лавров.

Путин и Лукашенко обсудили по телефону взаимодействие в Союзном государстве
Путин и Лукашенко обсудили по телефону взаимодействие в Союзном государстве

Ранее Лукашенко прокомментировал чудовищные теракты в Махачкале и Дербенте. По его словам, Белоруссия решительно осуждает бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было стремление посеять панику и нарушить мир между конфессиями, а также выразил глубокие соболезнования Путину по этому поводу.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров