Лукашенко обсудил с Путиным варварские нападения на храм и синагогу в Дагестане

Белоруссия решительно осуждает бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было стремление посеять панику и нарушить мир между конфессиями. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в связи с чудовищными терактами в Махачкале и Дербенте.

"Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Белорусский лидер лично от себя и от белорусского народа выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. По его словам, все виновные в этом варварском злодеянии будут установлены и понесут заслуженное наказание. Лукашенко пожелал в такое непростое время "мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату", а также скорейшего восстановления всем пострадавшим.