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24 июня, 13:00

Лукашенко обсудил с Путиным варварские нападения на храм и синагогу в Дагестане

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссия решительно осуждает бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было стремление посеять панику и нарушить мир между конфессиями. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в связи с чудовищными терактами в Махачкале и Дербенте.

"Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Белорусский лидер лично от себя и от белорусского народа выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. По его словам, все виновные в этом варварском злодеянии будут установлены и понесут заслуженное наказание. Лукашенко пожелал в такое непростое время "мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату", а также скорейшего восстановления всем пострадавшим.

Пашинян выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Пашинян выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присоединился к соболезнованиям и предложил помощь.

Дарья Нарыкова
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