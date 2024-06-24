Лукашенко обсудил с Путиным варварские нападения на храм и синагогу в Дагестане
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белоруссия решительно осуждает бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было стремление посеять панику и нарушить мир между конфессиями. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в связи с чудовищными терактами в Махачкале и Дербенте.
"Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Белорусский лидер лично от себя и от белорусского народа выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. По его словам, все виновные в этом варварском злодеянии будут установлены и понесут заслуженное наказание. Лукашенко пожелал в такое непростое время "мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату", а также скорейшего восстановления всем пострадавшим.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присоединился к соболезнованиям и предложил помощь.