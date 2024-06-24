Пашинян выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане. От имени народа Армении он передал слова сочувствия и поддержки семьям и родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"С глубокой скорбью узнал трагическую новость о страшных терактах, произошедших в Дербенте и Махачкале и повлёкших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Республика Армения решительно осуждает этот террористический акт и считает неприемлемыми любые проявления насилия", — говорится в тексте телеграммы.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли, были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.