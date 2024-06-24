Пашинян выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане. От имени народа Армении он передал слова сочувствия и поддержки семьям и родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.