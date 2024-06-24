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24 июня, 11:34

Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий в память о погибших

Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий, на котором изображены раввин, православный священник и мулла. Люди скорбят по погибшим в результате вчерашних терактов в Дагестане, среди которых настоятель православного храма Николай Котельников. Именно он был прототипом священника для памятника.

Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий в память о погибших. Видео © Telegram / Дербентские новости

Life.ru публикует видео из храма в Дербенте, где был жестоко убит священник
Life.ru публикует видео из храма в Дербенте, где был жестоко убит священник

Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли, были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.

Обложка ©

Telegram / Дербентские новости

Александра Вишнякова
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