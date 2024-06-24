Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий в память о погибших

Жители Дербента несут цветы к памятнику дружбы трёх религий, на котором изображены раввин, православный священник и мулла. Люди скорбят по погибшим в результате вчерашних терактов в Дагестане, среди которых настоятель православного храма Николай Котельников. Именно он был прототипом священника для памятника.