Life.ru публикует видео из храма в Дербенте, где был жестоко убит священник

Напомним, здесь же был зверски убит настоятель храма — 66-летний отец Николай, который служил в Дербенте с 80-х годов. Именно он был первой целью боевиков. На видео можно заметить, что преступники устроили настоящий погром: различные предметы интерьера хаотично разбросаны по всему храму, при этом почти все иконы оказались нетронутыми.