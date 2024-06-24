Life.ru публикует видео из храма в Дербенте, где был жестоко убит священник
SHOT: Появилось видео из храма в Дербенте, который накануне атаковали террористы
Появилось видео из православного храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, на который вчера напала группа вооружённых террористов. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Кадры последствий теракта в храме в Дербенте. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, здесь же был зверски убит настоятель храма — 66-летний отец Николай, который служил в Дербенте с 80-х годов. Именно он был первой целью боевиков. На видео можно заметить, что преступники устроили настоящий погром: различные предметы интерьера хаотично разбросаны по всему храму, при этом почти все иконы оказались нетронутыми.
Напомним, 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений боевиков погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца — с начала мая.
Кадр из видео Telegram / SHOT