Молча зашли и выстрелили: Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали нападения террористов

Вооружённые боевики зашли домой к настоятелю православного храма в Дербенте Николаю Котельникову и просто выстрелили в него. Об этом рассказала дочь убитого священника Ольга Лобова, раскрыв детали произошедшего.

Дочь священника уточнила, что дом родителей находится на территории церкви. Когда туда ворвались террористы, настоятель храма и его жена были в разных комнатах. Лобова дополнила, что её мама услышала выстрелы и успела спрятаться, закрыв дверь.

"А он-то (отец. — Прим. Life.ru) немножко медлительный, он же после инсульта. Он пока встал..." — рассказала дочь священника, передаёт RT.