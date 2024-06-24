Молча зашли и выстрелили: Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали нападения террористов
Дочь убитого в Дербенте священника: Боевики зашли в дом и молча выстрелили в отца
Священник Николай Котельников, погибший в Дагестане при теракте. Обложка © SHOT
Вооружённые боевики зашли домой к настоятелю православного храма в Дербенте Николаю Котельникову и просто выстрелили в него. Об этом рассказала дочь убитого священника Ольга Лобова, раскрыв детали произошедшего.
Дочь священника уточнила, что дом родителей находится на территории церкви. Когда туда ворвались террористы, настоятель храма и его жена были в разных комнатах. Лобова дополнила, что её мама услышала выстрелы и успела спрятаться, закрыв дверь.
"А он-то (отец. — Прим. Life.ru) немножко медлительный, он же после инсульта. Он пока встал..." — рассказала дочь священника, передаёт RT.
После убийства боевики подожгли дом и ушли оттуда. Родственница уточнила, что в это время шла с ребёнком в магазин.
Напомним, 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений боевиков погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца — с начала мая.