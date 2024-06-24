Убитый в Дагестане священник был прототипом для памятника братству трёх религий
Памятник братству трёх религий в Дагестане. Обложка © Telegram / Олег Царёв
В Дагестане священнослужитель православного храма, который скончался во время воскресных терактов, ранее стал прототипом для священника, изображённого на памятнике братству трёх религий. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
"В Дербенте есть памятник братству трёх религий: раввин, православный священник и мулла. У каждой фигуры есть реальный прототип, так вот, священник в центре композиции — убитый террористами отец Николай Котельников. Он был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане", — написал Царёв в телеграм-канале.
Бывший нардеп отметил, что террористы хотели поссорить представителей разных конфессий, ударив по синагоге и православному храму. Однако никто, по его словам, не может разъединить народ Дагестана. Царёв дополнил, что Котельников погиб, но его дело продолжает жить.
Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате вооружённых нападений террористов погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в республике. Также высказался знаменитый уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов.