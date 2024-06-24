Убитый в Дагестане священник был прототипом для памятника братству трёх религий

В Дагестане священнослужитель православного храма, который скончался во время воскресных терактов, ранее стал прототипом для священника, изображённого на памятнике братству трёх религий. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

"В Дербенте есть памятник братству трёх религий: раввин, православный священник и мулла. У каждой фигуры есть реальный прототип, так вот, священник в центре композиции — убитый террористами отец Николай Котельников. Он был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане", — написал Царёв в телеграм-канале.