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3 июля, 12:31

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита ШОС в Астане пригласил российского лидера Владимира Путина в ближайшее время нанести визит в республику.

Приглашение прозвучало, когда Эрдоган рассказывал о сотрудничестве в сфере туризма. Президент поделился планами принять около 7 млн туристов, и Анкара продолжит демонстрировать "искренний подход" к этому вопросу, пока "россияне довольны Турцией".

"В контексте этих тёплых отношений между Россией и Турцией я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее", — сказал Эрдоган.

В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана
В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него, в частности, состоится ряд двусторонних переговоров. В Кремле ранее уточнили, что президент России прибудет в Турцию с официальным визитом, когда стороны сумеют договориться о графике.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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