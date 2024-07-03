Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита ШОС в Астане пригласил российского лидера Владимира Путина в ближайшее время нанести визит в республику.
Приглашение прозвучало, когда Эрдоган рассказывал о сотрудничестве в сфере туризма. Президент поделился планами принять около 7 млн туристов, и Анкара продолжит демонстрировать "искренний подход" к этому вопросу, пока "россияне довольны Турцией".
"В контексте этих тёплых отношений между Россией и Турцией я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее", — сказал Эрдоган.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где у него, в частности, состоится ряд двусторонних переговоров. В Кремле ранее уточнили, что президент России прибудет в Турцию с официальным визитом, когда стороны сумеют договориться о графике.
Life.ru