Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита ШОС в Астане пригласил российского лидера Владимира Путина в ближайшее время нанести визит в республику.

Приглашение прозвучало, когда Эрдоган рассказывал о сотрудничестве в сфере туризма. Президент поделился планами принять около 7 млн туристов, и Анкара продолжит демонстрировать "искренний подход" к этому вопросу, пока "россияне довольны Турцией".