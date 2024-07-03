Путин прилетел в Астану
Кремль: Путин прилетел в Астану для участия в саммите ШОС
Глава государства Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт 3–4 июля. Об этом рассказали в Кремле.
"Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества", — сообщила пресс-служба Кремля.
Известно, что в ходе двухдневного саммита государственные лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности. Кроме прочего, высокопоставленные политики обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Напомним, что саммит ШОС пройдёт с 3 по 4 июля в Астане. Ожидается, что в Казахстане президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На четверг также согласованы контакты с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.
Life.ru