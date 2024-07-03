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3 июля, 12:11

В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры Путина и Эрдогана. Обложка © Life.ru

Переговоры Путина и Эрдогана. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча глав двух государств проходит в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры Путина и Эрдогана. Видео © Life.ru

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Как сообщали ранее в Кремле, политики в ходе встречи обсудят предстоящий визит главы РФ в Турцию, а также некоторые вопросы, в частности, о состоянии и дальнейших планах углубления сотрудничества в рамках ШОС. Также президенты поделятся своим видением актуальных международных и региональных проблем.

Напомним, накануне российская делегация во главе с Путиным прибыла в Астану, где проходит саммит стран – участниц ШОС. На полях мероприятия российский лидер уже успел побеседовать с президентом Монголии и с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Николь Вербер
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