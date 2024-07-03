В Астане начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча глав двух государств проходит в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщали ранее в Кремле, политики в ходе встречи обсудят предстоящий визит главы РФ в Турцию, а также некоторые вопросы, в частности, о состоянии и дальнейших планах углубления сотрудничества в рамках ШОС. Также президенты поделятся своим видением актуальных международных и региональных проблем.