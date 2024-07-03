"Как мы с вами": Путин с Алиевым сделали в Астане заявление о будущих поколениях азербайджанцев и россиян
Путин проводит переговоры с Алиевым на саммите ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане, где лидеры двух стран принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Вместе с ними на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы Администрации Президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегации обсудили вопрос товарооборота между странами в 2023 году до $4,4 миллиарда.
"Растёт и взаиморасчёт в нацвалюте. По азербайджанскому экспорту он составляет примерно 70%, по российскому экспорту — более 50%", — обратил внимание Алиев.
Он указал и на другие тенденции. Так, по словам Алиева, русский язык в Азербайджане изучает около одного миллиона учащихся: 150 тысяч — в русских школах, а 800 тысяч изучают русский язык как второй. Президент республики пожелал будущим поколениям азербайджанцев и россиян говорить на русском языке так же, как и они с Путиным.
Ранее российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Астану, где проходит саммит стран – участниц ШОС. Главы государств на конференции будут обсуждать вопросы сотрудничества, а также делиться мнениями по некоторым международным вопросам. Российский лидер на полях мероприятия уже успел побеседовать с президентом Монголии. Кроме того, у российского президента запланирована встреча с Тайипом Эрдоганом.