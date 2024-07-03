"Как мы с вами": Путин с Алиевым сделали в Астане заявление о будущих поколениях азербайджанцев и россиян

Вместе с ними на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы Администрации Президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегации обсудили вопрос товарооборота между странами в 2023 году до $4,4 миллиарда.

Он указал и на другие тенденции. Так, по словам Алиева, русский язык в Азербайджане изучает около одного миллиона учащихся: 150 тысяч — в русских школах, а 800 тысяч изучают русский язык как второй. Президент республики пожелал будущим поколениям азербайджанцев и россиян говорить на русском языке так же, как и они с Путиным.