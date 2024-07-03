Песков рассказал о значимости украинского конфликта в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оба лидера отметили полную бессмысленность попыток урегулировать конфликт на Украине без участия Российской Федерации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.