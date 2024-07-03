Песков рассказал о значимости украинского конфликта в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков: Путин и Си Цзиньпин назвали бессмысленными переговоры по Украине без РФ
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оба лидера отметили полную бессмысленность попыток урегулировать конфликт на Украине без участия Российской Федерации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков о переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина и теме украинского конфликта. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"В контексте Украины, кстати, была чётко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", — заявил Песков, отметив, что не может сказать, будто украинскому вопросу в переговорах было отведено большое внимание.
Напомним, что сегодня ночью Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент России успел встретиться с руководителями Азербайджана, Монголии, Пакистана и Турции. Позже у него начались переговоры с Си Цзиньпином, их беседа продлилась 50 минут.